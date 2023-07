Presidente de Bolívar quiere jugar contra Oriente el jueves o viernes

El Comité de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) hizo oficial que el partido entre Oriente Petrolero y Bolívar, por la fecha 21 de la Liga Tigo se jugará el sábado, desde las 20:00, y ya no el domingo, a las 19:30, como inicialmente estaba programado.

Sin embrago, el presidente de la academia paceña, no se mostró conforme con que se adelante un día el cotejo, pues su intención es que se lo dispute jueves o viernes, asó lo hizo conocer en su cuenta de Twitter.

“Le he pedido a Ronald Raldes de @cdopetrolero que como boliviano apoye al ÚNICO participante de Bolivia en una copa internacional y que adelante nuestro partido contra ellos a jueves o viernes porque no le afecta en nada. Su respuesta ha sido un NO. Le pido que reconsidere”, publicó Claure.