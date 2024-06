Rodrigo Quirós dice haberse equivocado y pide disculpas al presidente de la FBF

Luego, explica que se dejó llevar por las denuncias del expresidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), Noel Montaño, en contra de Costa. Se refiere al supuesto soborno a árbitros para perjudicar a The Strongest y también a la denuncia de acoso sexual a la ex esposa de Montaño, lo cual la aludida negó rotundamente que haya sido así.

“Todos estos antecedentes dieron lugar a que mi persona acordara con gente que generó los audios viralizados recientemente, decisión sobre la cual mi persona se arrepiente, no solamente por la naturaleza ilícita del seguimiento que pretendía promover, sino también porque las razones que me llevaron a ello eran equivocadas, ya que nunca existió elemento objetivo alguno que sustente las denuncias de Noel Montaño, extremo que recién ahora comprendo a cabalidad, por lo que corresponde reiterar mis disculpas personales al presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Sr. Fernando Costa Sarmiento y a su familia, admitiendo hidalgamente que me he equivocado”, cierra el comunicado.