Rodrigo Quirós, directivo de Bolívar: “Si volvemos al torneo anterior no estamos en igualdad de condiciones”

Continúa la incertidumbre en el fútbol boliviano tras casi un mes de párate. Crece la duda sobre cuando se retomarán los torneos de la División Profesional que fueron suspendidos por amaños de partidos.



En esta oportunidad quien manifestó su preocupación sobre el tema fue Rodrigo Quirós, secretario general del Club Bolívar.



El dirigente del conjunto paceño indicó que se debe reanudar el fútbol boliviano pero bajo un nuevo torneo.



“Estamos en una situación que nos pone muy preocupados. Si volvemos al torneo anterior no estamos en las mismas condiciones porque no sabemos qué partidos están metidos en el problema”, señaló Quirós.



“Hay muchos indicios de bastantes partidos metidos en este problemas. Aquí pueden estar involucrados jugadores, entrenadores, árbitros y dirigentes, eso genera una gran sospecha”, añadió.



Finalmente recalcó que se necesitan pruebas para comprobar quiénes son los involucrados en estas artimañas.



“En qué podemos basarnos si no sabemos cuáles son los partidos relacionados a amaños. Incluso, pueden haber equipos que están en la parte alta de la tabla, y no sabemos si han llegado a estos puestos de manera íntegra”, concluyó.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) convocó a un Consejo de la División Profesional para el próximo jueves 28 de septiembre en La Paz.



El punto único a tratar de la orden del día será: Campeonatos de la División Profesional 2023.