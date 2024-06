Rodrigo Quirós emitió un comunicado en el que niega complot contra Fernando Costa (video)

“Actualmente me encuentro fuera del país por motivos personales y de capacitación profesional. No estoy escondiéndome, y retornaré a Bolivia para enfrentar acusación falsa que me pretenda atribuir. Estoy seguro de que la verdad y mi integridad profesional prevalecerán. Quiero dejar enfáticamente claro que no hay complot de ningún tipo. Mi única motivación ha sido investigar todo tipo de irregularidades y las denuncias que tiene el fútbol boliviano o sus dirigentes en diferentes esferas, las cuales, hasta la fecha, no han sido abordadas por ninguna autoridad competente. He solicitado a mi presidente y al club una investigación exhaustiva sobre estos audios. Asimismo, he pedido licencia de mis funciones mientras se realiza esta investigación para no interferir en el proceso”, expresa la nota publicada por Quirós.