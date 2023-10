“Teníamos muchas ganas de volver a jugar”, afirma Carlos Lampe

“Contento por volver a jugar, no se si era la manera, pero eso lo decidirá la justicia. Todos teníamos muchas ganas de volver a las canchas y era necesario”, señaló.



“Creo que estamos muy bien, tuvimos tiempo para prepararnos. Lo demostramos ante a Always Ready, fuimos superiores y estamos bien físicamente a pesar de no estar jugando”, añadió.



Lampe fue consultado sobre las últimas publicaciones de Marcelo Claure, y aseguró que el empresario siempre le ha demostrado su apoyo al plantel.



“Marcelo está con nosotros siempre, nos apoya en las buenas y en las malas. No sabemos si su publicación tiene un doble mensaje, habría que preguntárselo a él. Obviamente él como presidente tiene su postura, y nosotros la respetamos y la compartimos”.



Finalmente, el arquero se refirió al próximo partido de Bolívar que será en Cochabamba frente a Wilstermann.



“Estamos con la cabeza puesta en el domingo. Es un partido importante para ambos equipos y sabemos que es un rival muy duro. Wilstermann tiene jugadores de mucha jerarquía y experiencia”.