“Vamos a luchar contra todo”, afirma Flavio Robatto sobre el arbitraje

Flavio Robatto, director técnico de Bolívar, no ocultó su molestia por el arbitraje en el partido de ida de cuartos de final del torneo Apertura entre San Antonio de Bulo Bulo y la academia, que terminó con victoria a favor del equipo cochabambino por la mínima diferencia (1-0).



El partido se desarrolló con un juego muy físico y brusco por parte de ambos planteles, sin embargo Robatto considera que el árbitro Dilio Rodríguez estuvo desacertado a la hora de cobrar faltas en contra de su equipo. Además, afirmó que el juez chuquisaqueño fue muy permisivo con los jugadores del equipo rival.



“Nosotros somos actores de esto, podemos ser perjudicados y mañana beneficiados. Realmente deberíamos evaluar a los que están a cargo de esto, sobre todo de las transmisiones, no dejar pasar por alto las cosas que ocurren. Ni hablar lo de Leonel Justiniano, hubieron varias. Si todos colaboramos un poco vamos a mejorar, pero si hacemos oídos sordos y nadie dice nada, el arbitraje para de largo, no vamos a mejorar. Somos un club grande, tienes que acostumbrarte, nosotros estamos dispuestos a luchar hasta el final contra eso (arbitraje) y por eso”, manifestó el entrenador en conferencia de prensa, quien pidió que se le pregunte sobre el arbitraje en Bolivia.