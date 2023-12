Villamil, Quinteros y Bentaberry pidieron disculpas públicamente

“Me equivoqué y quiero pedir disculpas a los hinchas, dirigentes y sobre todo a mis compañeros que es lo que más me duele, entiendo que mis acciones han causado consecuencias y soy el responsable, estoy completamente comprometido a rectificar mi comportamiento”, publicó el tarijeño Gabriel Villamil.

La información que se filtró es que los futbolistas en cuestión se fueron de fiesta el fin de semana y consumieron bebidas alcohólicas, motivo por el cual no fueron tomados en cuenta para el encuentro contra Aurora , en el Hernando Siles.

“Me dirijo hacia ustedes para reconocer del grave error que he cometido hace algunos días atrás y es por ese motivo que quiero disculparme con toda la afición del #Bolivar_Oficial. No hay excusas, sin embargo estoy seguro que no volverá a ocurrir. #VamosAKD”, escribió el defensor Jairo Quinteros.