Walter Flores: “Me siento capacitado para asumir la dirección técnica del primer plantel”

Luego de haber ganado la Copa División Profesional, Walter Flores, director técnico interino de Bolívar, expresó su deseo de continuar al frente del primer plantel durante la próxima temporada.



“Tuve una reunión con Jorge del Solar (directivo), yo estoy para lo que el club me necesite. Me siento muy capacitado para asumir el primer plantel. Esta semana será decisiva, habrán muchas entrevistas”, señaló.



Además, destacó la predisposición de los jugadores para captar rápido la idea de juego que él quería.



“Queríamos cambiar una idea de juego al equipo, queríamos presionar más alto y jugar con jugadores más ofensivos”.



“Hemos implementado este estilo de juego y la respuesta de los jugadores ha sido inmediata”, añadió.



Finalmente, el entrenador aseguró que aprovechará estos días para descansar y pasar tiempo en familia.



“Me siento feliz, ahora me toca disfrutar con mi familia el título que se logró. Ha sido un mes de mucho estrés, de muchos trabajo, ahora ya en vacaciones voy a poder disfrutar de mis hijos y de mi esposa”, concluyó.