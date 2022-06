10 frases de Jeanine Áñez en su alegato final por el juicio 'Golpe II'

Escucha esta nota aquí

Jeanine Áñez presentó su alegato final ante el tribunal que la juzga por el caso 'Golpe II'. Los integrantes del tribunal se desplazaron hasta el penal de Miraflores, donde se adecuó un espacio para recibir a jueces. Frente a ellos estuvo la exmandataria.

La intervención duró 30 minutos. En cinco ocasiones detuvo su intervención ante un malestar de garganta que la obligó a tomar agua y pausar su alegato. Nuevamente, de manera calma y ordenada, Áñez relató su verdad sobre la sucesión presidencial en 2019.

Diez frases destacan en la defensa de la expresidenta.

1. "El poder político les pedía un juicio exprés para tener una sentencia exprés. Esto es un simulacro de juicio".

Áñez se dirige al tribunal para resaltar las anomalías denunciadas a lo largo del proceso.

2. "Se me ha negado a tener un juicio de responsabilidades (...) solo por darle gusto al poder político".

Enumeró una serie de privaciones durante el juicio como la posibilidad de estar presente en el mismo o la exclusión de testimonios y documentos fundamentales para la defensa.

3. "Bolivia entera sabe que fui una consecuencia de todo lo que ocurrió en el 2019".

Además, la exmandataria apunta a Evo Morales, que "cometió fraude" y que se encuentra libre. "Para él si hay impunidad", complementa.

4. "No existe la figura de recomposición de la directiva. Se asume directamente porque para eso fui elegida (como integrante de la directiva del Senado). Cumplí con una obligación, cumplí con un deber".

Recuerda que en otras oportunidades reemplazó de manera directa la ausencia de la presidenta y primer vicepresidente del Senado y, por tanto, la sucesión directa sería constitucional.

5. "Yo también pude haber dicho que no me atrevo a asumir la presidencia. Estaban amenazando con quemar mi casa, estaban amenazando a mí y a mi familia". Recuerda los difíciles momentos vividos en noviembre de 2019, sobre todo tras el anuncio de Morales de anular la elección y renunciar a la presidencia.

6. "No tenia ni voz ni voto, ni siquiera en mi partido. Me estaba retirando de la política. (La acusación sobre su pretensión de poder) es una canallada una historia sórdida. No instruí a los militares, no los conocía".