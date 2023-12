"Corrijan su error", Evo insta al TSE a reconocer el congreso de Lauca Ñ

Apuntó a los miembros del Tribual Supremo Electoral (TSE) a quienes demandó una decisión que "garantice la democracia y las elecciones". El exmandatario instó a que "corrija sus errores" y no se dejen llevar por "presiones políticas para desconocer del congreso".

"Obren legalmente, no políticamente"

En un tono paternalista, Morales pide a los tres operadores que "obre legalmente, no políticamente". Es más, reflexiona para que "no arriesguen su imagen profesional por un una instrucción del Gobierno" y les recuerda que "los cargos son prestados, de los cargos no se abusa".