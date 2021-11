Diputada del MAS indaga a Calvo por supuestos casos de nepotismo en la Caja Petrolera de Salud

Escucha esta nota aquí

La diputada del Movimiento Al Socialismo, Estefanía Morales, remitió una Petición de Informe Escrito (PIE) al Ministerio de Salud para que aclare las denuncias que circulan en redes sociales contra el líder cívico cruceño, Rómulo Calvo, por supuestos casos de nepotismo. En concreto, Morales solicitó a la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), datos sobre familiares que estarían trabajando en la Caja Petrolera de Salud, donde Calvo cumple funciones como médico.

“Estoy solicitando un informe para saber si la suegra de Rómulo Calvo trabaja en la Caja Petrolera y qué funciones desempeñó en las gestiones 2019, 2020 y al inicio de esta gestión. También si existe algún familiar del señor Rómulo Calvo que esté trabajando en la Caja Petrolera. Son informaciones preliminares que hemos recibido de ciudadanos de Santa Cruz”, explicó la legisladora.

Desde el oficialismo se impulsa una arremetida judicial contra el cívico cruceño, a quien responsabilizan por el paro multisectorial de nueve días en rechazo a la Ley 1386 sobre la legitimación de ganancias ilícitas. El propio ministro de Justicia corroboró que la Fiscalía mantiene 35 procesos abiertos en contra de Calvo.

Las causas que afronta el dirigente cívico reconocen delitos como sedición, instigación pública a delinquir, desagravio a los símbolos patrios, corrupción, entre otros.

La solicitud de la asambleísta también cuestiona sobre los detalles concernientes al cumplimiento de funciones dentro de la Caja Petrolera de Salud. De este modo tratará de ratificar las denuncias realizadas por el también asambleísta cruceño Rolando Cuéllar (MAS) sobre la inasistencia del cívico a su fuente laboral.

“Vamos a hacer la fiscalización correspondiente porque entendemos que el señor Calvo ha vulnerado bastantes derechos dentro de esta institución y en complicidad con algunas personas que son parte de este sindicato petrolero”, enfatizó Morales.



Desde la institución cívica reiteran que Calvo cuenta con el fuero sindical debido a que desempeña una función de representación de los trabajadores de salud dentro de los sindicatos médicos.

Ayer, Rómulo Calvo dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación y que no le extraña la actitud del Gobierno, que busca amedrentar a los que no son de la línea del MAS. "No vamos a escaparnos del país, vamos a estar defendiendo lo que creemos", expresó el líder cívico cruceño.

