El horario de invierno escolar se aplica en 6 departamentos, menos en Santa Cruz, Beni y Pando

El viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, ratificó la aplicación del horario de invierno en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Potosí. La determinación ha sido asumida junto con los directores departamentales en atención a las bajas temperaturas que se registran en dichas regiones.

Puma explicó que en Santa Cruz, Beni y Pando las labores escolares continúan con el horario normal y su modificación dependerá de los informes del Servicio Nacional de Meteorología, y el visto bueno de los directores departamentales y distritales de Educación.

El horario de invierno retrasa media hora el ingreso a clases, tanto en la educación virtual y a distancia, así como en las modalidades semipresenciales y presenciales que se llevan adelante en las zonas periurbanas y rurales.

El Ministerio de Educación determinó ampliar 10 días más el primer trimestre escolar para "nivelar a los estudiantes que no lograron completar las metas pedagógicas", aseguró la autoridad en el programa Que No Me Pierda, de la Red Uno.

Puma lamenta que haya estudiantes que "no han llegado a las unidades educativas para reunirse con los docentes". La prolongación del primer trimestre ofrece la posibilidad a estos estudiantes para alcanzar una nivelación intensiva.

Este alargamiento no afecta el calendario escolar, dijo. “El descanso pedagógico se va a ratificar y tal como está en la Resolución Ministerial 001/2021, así como también el cierre de la gestión escolar, prevista para el 30 de noviembre”. Las vacaciones escolares están previstas entre el 5 y el 16 de julio.

Puma aclara que la extensión del primer trimestre no supondrá una modificación de la fecha de finalización del año escolar. "Se descuentan cinco días a cada uno de los dos trimestres para equilibrar el calendario", dijo.

También informó que el Gobierno destinará Bs 44 millones para elaborar más de 1,5 millones de textos educativos correspondientes a primaria, secundaria y educación especial. De esta manera se estiman subsanar las fallas reportadas por el acceso a internet.

Cuestiona propuesta de Camacho



El Gobernador de Santa Cruz anunció la conformación de una Dirección de Educación a nivel departamental “para que la educación que reciban nuestros estudiantes esté basada en nuestra realidad”. Luis Fernando Camacho planteó la participación de historiadores en esta dirección.

Al respecto, Puma criticó las declaraciones de Camacho y recomendó al gobernador que tenga conocimiento de las normas a nivel nacional para no incumplirlas. "Tiene que asesorarse mejor", dijo.

El viceministro no descarta que se pueda crear una dirección departamental, pero sería para trabajar en educación superior, que sí es competencia de las gobernaciones. Y reitera que "la educación regular no le corresponde a la gobernación".

Bartolomé Puma recuerda la distribución de competencias entre los municipios, que se encargan de las infraestructuras, y el nivel central, que maneja de forma exclusiva el sistema educativo inicial, primario y secundario.

"Todo lo que sea favorable para la educación es bueno" corrobora Puma "pero sin romper las reglas porque después vienen los procesos y decimos que es una persecución política", advierte el viceministro de educación regular.

