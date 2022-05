Elección de Defensor del Pueblo: Vence mandato de Nadia Cruz y la Asamblea no define

Escucha esta nota aquí

El vicepresidente David Choquehuanca declaró un cuarto intermedio a la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa que se instaló hace siete días para elegir al nuevo defensor o defensora del Pueblo. Nada ha cambiado de este entonces y el proceso continúa en el limbo.

El mandato en la Defensoría del Pueblo es de seis años de forma improrrogable y mañana se cumple ese plazo. Ante este escenario, el MAS analiza la posibilidad de nombrar al adjunto de la institución para ampliar el interinato que está bajo el control de Nadia Cruz.

“De ninguna manera se puede prorrogar (Nadia Cruz), primero porque su mandato ya era ilegal, pues los interinatos solo duran 90 días y ella está más de tres años, entonces es ilegal. Además, los mandatos son improrrogables”, explicó la senadora Silvia Salame, quien fue magistrada del Tribunal Constitucional Plurinacional.

El abogado David Tezanos Pinto fue el último defensor elegido a través de la Asamblea. Tomó posesión del cargo el 14 de mayo de 2016. Renunció en enero de 2019 y Cruz quedó como interina, pero en el período del mismo mandato legal.

“La derecha no quiere un defensor del Pueblo, no quieren elegirlo; seguramente están esperando desestabilizar a esa institución, así que nosotros también vamos a tener que tomar nuestras propias medidas adecuadas para esa institución”, afirmó el senador Leonardo Loza (MAS) al ser consultado sobre la culminación de este mandato. El legislador no se animó a realizar ningún anuncio.

En ese tono, el senador pandino Luis Flores (MAS) advirtió que se podría generar “un nuevo interinato” al no haber acuerdo político para la designación y responsabilizó a los opositores de no viabilizar la designación. El MAS tiene la mayoría de votos en la Asamblea, pero no cuenta con el respaldo de dos tercios, tal como señala la Constitución para esa elección.

“Eso es lamentable, lo que sucederá es que tendrá que designarse un interino, como se hizo en otros gobiernos, tuvimos fiscales generales, o ministros supremos, hay antecedes, no es lo correcto, pero esperamos, tenemos fe en que la oposición va a reflexionar”, dijo.

Pero el MAS tampoco pudo ponerse de acuerdo y votó por dos de los siete candidatos “finalistas” en la sesión plenaria que está congelada desde hace una semana.

El MAS revelaron que están “en busca de parlamentarios patriotas”, en clara alusión a posibles votos opositores que les garanticen dos tercios de voto para el candidato que ellos impulsan, Pedro Callisaya. Pero el MAS está trabajando en dos frentes, por un lado, uniformar a su bancada, pues en la votación del 6 de mayo, de 95 legisladores del MAS solo 82 votaron en favor de su candidato. Lo que significa que 13 asambleístas oficialistas no siguen el mandato de su bancada nacional.

Los dos tercios que requiere el masismo para designar a un nuevo Defensor significa que debe lograr 109 votos; entonces, primero debe asegurar los 95 votos propios; luego conseguir los 14 votos que le ayuden a llegar a 109.

Producto de las deserciones de asambleístas de Creemos y de CC puede sumar seis votos; por tanto, en este momento el MAS está en busca de ocho votos opositores; baja en este momento en lograr el apoyo de los “parlamentarios patriotas” que le ayuden a llegar a los dos tercios.

