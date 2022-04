"Entiendo tu temor, aunque no lo comparto"; Áñez envía una carta a Eliane Capobianco, que no acudió para ser su testigo

Escucha esta nota aquí

"Eliane: entiendo tu temor aunque no lo comparto". Sin muestras de afecto ni detalles de cordialidad, la exmandataria Jeanine Áñez envió una carta a la exministra Eliane Capobianco. La exparlamentaria de Demócratas y exministra de Desarrollo Rural se excusó para no participar como testigo en el juicio que afronta la expresidenta por el 'Golpe II'. No es la única autoridad que no acudió para respaldar a Áñez en este proceso, aunque sí dio su postura.

La carta fue escrita a principio de marzo, una vez que los abogados de Áñez informaron a Capobianco que sería incluida en la lista de testigos de descargo.



"Nunca pensé causar tantas molestias por ponerlos como testigos en una situación que vivimos todos", expuso Áñez al final de la carta. En este cierre se refiere a varios compañeros de Demócratas que también han optado por 'borrarse' del caso y no acudir como testigos.

La carta refleja cierta decepción por parte de la expresidenta. Se trata de tres carillas escritas desde el penal de Miraflores sin reproches y con una redacción bastante formal. "Si no quieren declarar no lo hagan, cada quien con su conciencia", afirmó Áñez en alusión tanto a Capobianco, a quien dirige la carta, como a otros excompañeros en la Asamblea como Oscar Ortiz y Rose Mary Sandóval, que tampoco acudieron a testificar.



Capobianco ocupó el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras durante el gobierno transitorio de Áñez. La relación entre ambas se forjó durante la Asamblea Constituyente y se prolongó por años en los pasillos del legislativo. Mientras la expresidenta fungía como senadora, Capobianco cumplía funciones como diputada.

Áñez entiende el "temor a ir presos" que puede embargar a quienes "estaban conmigo en ese momento".

Son varios asambleístas que fueron propuestos por la exmandataria como testigos de descargo en la causa que cursa contra ella por resoluciones contrarias a la Constitución. Algunos, como Tomás Monasterio prestaron su declaración ante el tribunal.

Áñez aclaró en la carta que "en el caso terrorismo II yo no he declarado nada". Reconoce que una posible imputación a otras personas sería grosera y respondería a "muchas irregularidades".

Desde la renuncia de Juan Evo Morales y la asunción de Áñez, el país vivió momentos de incertidumbre, tensión y violencia. "Mis colegas parlamentarios, así como vos, eran los que más aportaban para ver cómo salíamos de ese entuerto que era tema legislativo y legal", se lee en la carta.

La expresidenta deja claro que no actuó de mala fe al proponerles como descargo en su causa y considera que ser testigo no los compromete.

En una de las partes más personales de la carta, Áñez señala: "Usted y yo sabemos todo lo que pasó y no hicimos nada ilegal, actuamos de acuerdo a las circunstancias".

EL DEBER trató de comunicarse con Capobianco. La exministra desvió las llamadas telefónicas. Tampoco accedió a responder vía WhatsApp a los requerimientos para conocer su versión.

Una vez publicada la nota, Oscar Auza, abogado de Capobianco, se comunicó con EL DEBER para ofrecer la versión de la exautoridad. De acuerdo a su versión, "Eliane siempre tuvo la intención de presentarse" incluso, argumenta, "hemos tenido una coordinación con la defensa de Áñez".

Auza señala que la exministra "no es que no quiera ser testigo de la señora Jeanine" y alega que su ausencia responde a que "no se dieron los plazos necesarios para hacer que ella asista".

La exministra debía comparecer el martes ante el tribunal pero cuenta con una baja médica por tres días que le impiden viajar a La Paz. "El médico le recomendó reposo y observación ante una posible operación", puntualizó el abogado.



Ante este inconveniente, Auza remitió al tribunal "dos testimoniales con el certificado médico correspondiente". Insiste en la debida coordinación con la defensa de Áñez para gestionar ante las autoridades judiciales la oportunidad de declarar. "Nos dijeron que ya no era necesario porque había precluido (finalizo el tiempo dispuesto por el tribunal) el periodo de testimonios de descargo", explicó el abogado.

Pidió aclarar que "la voluntad de Eliane para presentarse como testigo, pero que lamentablemente se ha cruzado la enfermedad". Sin embargo, la carta de Áñez fue redactada y entregada los primeros días de marzo, una fecha distante de los últimos acontecimientos.

Lea también Politica Exministros y militantes Demócratas no acudieron como testigos de Áñez Óscar Ortiz, Rose Marie Sandoval y Eliane Capobianco no comparecieron en el juicio por el caso “Golpe II”. Los allegados a la expresidenta lamentaron su falta de lealtad. Solo el primero dijo que no lo notificaron