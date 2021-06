Fiscalía busca sustento material y técnico para citar a Camacho por el caso del supuesto 'golpe'

Escucha esta nota aquí

El Ministerio Público no cuenta con una fecha concreta para citar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los denunciados de la causa iniciada por la ex diputada Lidia Patty (MAS) y bautizada por el oficialismo como supuesto 'golpe de Estado'. La Fiscalía prosigue con la toma de declaración a testigos para recabar sustento material y técnico antes de convocar al ex cívico.

“El señor Camacho ha sido denunciado dentro de la presente causa y se está analizando la posibilidad de su convocatoria”, señaló la fiscal Lupe Zabala. Por el momento, la estrategia investigativa se ha centrado en convocar a los posibles testigos para ampliar la información preliminar.

Del mismo modo, desde el Ministerio Público aguarda la declaración del ex presidente del Comité Cívico para que, en calidad de denunciado, establezca la verdad de los hechos ocurridos en 2019.

La Asambleísta departamental de Creemos, Paola Aguirre, manifestó en apoyo de Camacho y aseveró que el gobernador es consciente que ha sido denunciado en este proceso legal. "Camacho va a acudir a todas las instancias a las que sea convocado. (...), está listo para declarar y va a reafirmar aquel discurso que condice con la verdad y es el hecho de que en Bolivia, Evo Morales intentó quedarse en el poder una vez más”, sostuvo.

Estudian ampliar la imputación a Mesa

El jueves, el líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se presentó ante el Ministerio Público para declarar en calidad de testigo en la causa abierta por Lidia Patty. El expresidente respondió solo 5 de las numerosas preguntas que realizó el fiscal.

Tras su declaración, se supo que una comisión de fiscales analizará si corresponde ampliar la investigación en su contra. El fiscal Omar Mejillones aclaró que no procede una orden de aprehensión en contra de Mesa ya que el mismo se presentó ante las autoridades investigativas. De todos modos, también observó poca colaboración por parte del exmandatario.

"Vamos a analizar con la comisión para ver si es que correspondería calificar esta conducta como obstrucción. Sin embargo, la ley prevé esa posibilidad de abstención cuando el testigo, ante una pregunta cuya respuesta pueda generar responsabilidad respecto a un hecho que se está investigando", sostuvo Mejillones.

