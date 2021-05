Fiscalía fija fecha y cita a Melissa Ibarra para que responda por cinco delitos

Escucha esta nota aquí

La Fiscalía de La Paz emitió una orden de citación contra la expresentadora de televisión, Melisa Ibarra, para que preste su declaración informativa. La cita está marcada para el 1 de junio, a las 11.00, y hace referencia a una denuncia en su contra por la presunta comisión de los delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentados contra la libertad del trabajo y amenazas.​

La denuncia presentada por el Ministerio de Defensa también involucra a Paola Lorena Barriga Machicado, Guadalupe Cárdenas Cabrera y Mauricio Neftalí Mamani Andrade.



La expresentadora de televisión debe acudir a la Fiscalía Especializada de Anticorrupción y Legitimación de Ganancias ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de la ciudad de La Paz, con su cédula de identidad y acompañada por un abogado defensor.

Puede expedirse mandamiento de aprehensión en caso de inasistencia de Ibarra, en conformidad al artículo 224 del Código de Procedimiento Penal.

Ella no respondió a una anterior citación por los cargos de supuesta extorsión, encubrimiento con relación al ejercicio indebido de la profesión y asociación delictuosa, en el que está involucrada. Debido a su ausencia, la Fiscalía General del Estado emitió el 18 de mayo de este año una orden de aprehensión en su contra.

"Me quieren involucrar forzosamente en algo que no hice, que no cometí”, denunció la también activista en su cuenta de Facebook.

