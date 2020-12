Gobernación y Alcaldía de Santa Cruz aprueban en una encuesta nacional sobre la gestión

Escucha esta nota aquí

La pregunta planteada por la empresa Ipsos a las 2.000 personas entrevistadas en las 9 capitales de departamento, más el municipio de El Alto, preguntaba si "en general ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del alcalde de su ciudad?".

A nivel municipal, únicamente Angélica Sosa logró una aprobación, con el 53% de los encuestados, mientras que el 42% no aprueba su gestión. Además, un 5% decidió por la opción "no sabe, no responde".

Al consultar por las autoridades departamentales, Pando, Santa Cruz y Tarija también obtuvieron valores positivos. En el caso de Pando, el 62% aprobó la gestión del gobierno departamental, el 33% no lo aprueba y el 5% optó por la opción "no sabe, no responde" de la encuesta.



Asimismo, la gestión de la Gobernación de Santa Cruz logró la aprobación del 50% de los encuestados; otro 46% dio una respuesta negativa y el 4% representó a las personas que prefirieron no responder.



En el caso de Tarija, el 46% destacó la gestión, mientras que el 41% optó por no aprobarla. El 13% eligió la alternativa "no sabe, no responde".

La misma pregunta se utilizó para calificar al binomio presidencial compuesto por Luis Arce y David Choquehuanca. Los resultados dan a conocer que además del 49% de aprobación, otro 31% de los entrevistados optó por una respuesta negativa a la consulta. El 20% prefirió la opción "no sabe, no responde".

La encuesta se realizó en el eje troncal del país: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, y las ciudades capitales del resto de país: Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad y Cobija. Fue aplicada del 16 al 26 de noviembre y cuenta con un nivel de confianza del 95%.

Reprobados

En las otras ciudades, los alcaldes obtienen una reprobación que supera el 50%.

Las alcaldías de La Paz y Tarija suman una desaprobación del 58%, siendo los municipios que "mejores" lugares alcanzan. En el Alto, el 78% no aprueba la gestión de su alcaldía; en Cochabamba, el 74%; en Cobija, el 70%; en Trinidad, el 68%; en Sucre, el 67%; en Potosí, el 67% y en Oruro, el 63%;

A nivel de las gobernaciones, La Paz fue reprobada por el 62%; la de Cochabamba, por el 61%; la de Chuquisaca, por el 65%; en Oruro, por el 64%; en Potosí, por el 73%; y, en Beni, por el 60%.