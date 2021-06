Liliana Alcaraz, la primera boliviana en vacunarse contra el Covid-19, revela que contrajo el virus

Escucha esta nota aquí

Liliana Alcaraz dio positivo al Covid-19 en una prueba realizada ayer. Es una más de los miles de contagiados que se reportan a diario en el mundo. La particularidad de esta enfermera potosina que radica en Argentina se debe a que es la primera boliviana que recibió la vacuna.

En agosto de 2020, los laboratorios Pfizer realizaban las fases de experimentación de su vacuna. En ese entonces, muchos voluntarios se registraron para recibir las dos dosis y permanecer en un grupo de control para estudiar su evolución y efecto.

Alcazar, de 30 años en ese entonces, fue seleccionada y recibió la dosis. 10 meses después, confirma a EL DEBER que resultó positivo al Covid-19. Eso sí, explica, se encuentra bien de salud y permanece aislada en su casa mientras recibe tratamiento y supervisión.

"La vacuna me ha ayudado a que los síntomas sean leves y no con dolencias más graves como ocurre con otras personas que no se han vacunado", corrobora a EL DEBER.​​Después de su inmunización, Alcaraz continuó con su trabajo de enfermera atendiendo a pacientes Covid-19 hasta su último turno del lunes. "Ayer me sentí mal e hice la prueba", recuerda.

Voluntaria para la prueba

Liliana se registró en una página en Google que pedía voluntarios para la vacuna contra el Covid. Ella aplicó tras varias pruebas, que van desde prueba de embarazo, hisopado, extracción de muestra de sangre y no haber tenido el virus.

"Fue una experiencia maravillosa, me trataron muy bien. Al principio mi entorno no entendía, pero después me apoyó", explicó. Su participación en la prueba le exige estar en un grupo de control durante dos años y acceder a seis revisiones para ver cómo está.

Para Liliana, esta experiencia es muy buena. "Tiene mucho valor, siento que soy un rayo de esperanza para los bolivianos", agregó.