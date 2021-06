Lima señala que la figura de reelección indefinida está prohibida por el marco normativo vigente en el país

Escucha esta nota aquí

“Si la Corte Interamericana nos dice que no hay reelección indefinida, nosotros les diremos gracias por su opinión, pero en Bolivia ya hemos resuelto este problema”, afirma el Ministro de Justicia, Ivan Lima.

Lima señaló que la figura de reelección indefinida está prohibida por el marco normativo vigente en el país. Por tanto, la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra en su fase final de edición, quedaría extemporánea.



“La Constitución (Política del Estado) es clara, solamente puede haber una reelección, no puede haber una tercera, cuarta, quinta o sexta reelección, esto ya está resuelto en el país, por lo tanto la opinión que venga a decir la Corte va a ser definitivamente extemporánea”, indicó la autoridad.



El Gobierno aguardará el publicación de la resolución por parte de la Corte-IDH antes de emitir un criterio al respecto. “Una vez que lo conozcamos nos vamos a pronunciar oficialmente”, matizó.



“Cuando se convocó a elecciones, las elecciones que llevaron como presidente a Luis Arce, se dijo que solamente puede haber una reelección, se descartó la reelección indefinida, para presidente, para alcaldes y gobernadores, eso lo hizo nuestra Asamblea Legislativa por ley”, remarcó el ministro.

No obstante, el pasado sábado, Lima participó del programa ¡Qué Semana! de EL DEBER Radio y manifestó que "si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) establece que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá interpretar cómo se aplica el dictamen en Bolivia".



Según el ministro, el fallo no tiene un efecto retroactivo. Esto significa que si la Corte dictamina que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano, no debería producirse sanciones en contra de los magistrados que habilitaron la candidatura de Evo Morales en 2019. ​



