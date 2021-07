Llega un nuevo lote de Sputnik V a Bolivia, con 500.000 primeras y 27.000 segundas dosis

Escucha esta nota aquí

A primera hora de este viernes, 9 de julio, arribó a Bolivia un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA), procedente de Rusia, con un nuevo lote de vacunas Sputnik V contra el Covid-V. El embajador de Rusia en Bolivia, Mikhail Ledenev, corroboró la llegada de 500.000 primera dosis y otras 27.000 para completar el esquema de vacunación, es decir segundas dosis.

A su vez, el Ministro de Salud, Jeyson Auza, celebró la llegada del nuevo cargamento de vacunas que permite "acelerar nuestro plan de vacunación". Destacó la afluencia de la población a los centros de vacunación dentro de esta campaña masiva que ha logrado pasar de la aplicación de 6.000 dosis al día a un promedio de 86.000 vacunados diariamente.

La autoridad recordó que "la vacuna protege a la población de las formas graves de la enfermedad, (esto) no quiere decir que no nos contagiemos, pero significa que no ingresaremos a etapas complicadas”.

Reiteró el pedido a la población para que se acerque a los centros de vacunación. Se trata de "proteger la salud y aportar al país para una nueva normalidad", dijo.

El propio ministro señaló que “inmediatamente vamos a distribuir las vacunas al resto del país". Junto a las vacunas también se ha recibido 20.000 pruebas de PCR “donadas por Rusia” incida Benjamín Blanco, viceministro de Comercio Exterior.

Llegada de nuevos lotes

Desde la misma plataforma de desembargo, Blanco comprometió para los próximos días el arribo de otras 200.000 vacunas de segundas dosis de Sputnik V que permitirán completar la vacunación dentro del periodo de tres meses que se estipula.

Blanco recordó que para mañana se espera la llegada de las vacunas Johnson & Johnson “a las 18:30 en la plataforma de los diablos negros”. Se trata de un lote de poco más de un millón de vacunas. Y para el domingo se espera el retorno de un vuelo procedente de Beijing con otro medio millón de vacunas correspondiente a Sinopharm

El gerente nacional de BoA, Ronald Casso, confirma un nuevo vuelo que partirá esta jornada para traer las vacunas desde China. “La aeronave sale rumbo a Madrid para hacer relevo de personal y continuar hasta Beijing para buscar un nuevo cargamento de vacunas”, destacó el gerente de BoA, quien considera una “operación larga y compleja”.

Casso adelantó que junto a las vacunas estaría llegando un cargamento de medicamentos.

