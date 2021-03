Luis Arce, cuando era candidato a la Presidencia, describió a Áñez como “presidenta transitoria constitucional”

Escucha esta nota aquí

"Es presidenta transitoria constitucional", afirma Luis Arce Catacora el 21 de mayo del 2020. En ese entonces, el candidato presidencial del MAS pudo elegir entre las dos opciones que le ofreció la presentadora. Jimena Antelo le consultó si Jeanine Áñez era una presidenta constitucional o de facto, Arce no titubeo en su respuesta y calificó el mandato de la expresidenta como constitucional.

Menos de un año después y ya en ejercicio del poder, Arce parece haber olvidado esa afirmación. Bajo su mandato, el aparato judicial acumula denuncias contra la expresidenta a la que acusa de terrorismo, sedición y conspiración.

La entrevista mencionada se realizó en el programa nocturno de PAT "No Mentiras", conducido por Jimena Antelo. En ella, Arce cuestiona la labor del gobierno de Áñez al considerar que "no está asumiendo su rol de ser transitorio". En concreto, señala que, en su calidad de transitoriedad, no debería asumir compromisos a mediano ni largo plazo.

Ante la prespectiva postelectoral, el actual presidente de Bolivia consideraba que la responsabilidad del Gobierno consistía en "encarar de manera efectiva la reactivación económica". Durante la entrevista, Arce se limitó a criticar las decisiones económicas asumidas por el ejecutivo transitorio al que, en ningún momento, calificó como "gobierno de facto".

Compartimos la entrevista completa. La alusión referida en esta nota se registra a partir del minuto 41:00 del video: