María Galindo rompe su carta de postulación a Defensor del Pueblo y denuncia que la elección está direccionada en favor de Nadia Cruz

La activista de Mujeres Creando, María Galindo, declinó su postulación como Defensora del Pueblo y denunció que la elección del cargo esta direccionada para elegir a la actual defensora interina, Nadia Cruz. En una conferencia de prensa, Galindo mostró la carpeta recabada para su postulación e, inmediatamente, rompió los documentos.

"Mucha gente me apoya en la postulación. Aceptaría el desafío si la población me eligiera, lo haría con el mayor compromiso de mi vida", manifestó la activista.

Sin embargo, la elección del Defensor del Pueblo se realiza en la Asamblea Legislativa Plurinacional "y como muchas otras postulaciones, se negocian". Galindo calificó como "cinismo descarado" y "postulación tramposa" la participación de Nadia Cruz en esta elección.

"En vano te presentas porque estos concursos ya están podridos", denunció Galindo. Aludió a diversas convocatorias para plazas médicas o cupos dentro de las instituciones policiales. "Tengo rabia por muchos ciudadanos que viven lo mismo" y realizan los trámites, que son costosos apuntilló, con la esperanza de obtener los cupos.

Para Galindo, las convocatorias "ya están definidas" y responden a favores o cuotas de poder de autoridades. En el caso de la Defensoría de Pueblo, centra sus críticas a la postulación anunciada de Nadia Cruz.

A pesar de romper públicamente su postulación, la activista aseguro que continuará "con la lucha, porque desde afuera del Estado y del aparato burocrático también se puede luchar y cambiar el país".

Galindo se mostró con una vestimenta que recreaba el escudo patrio y mostró algunas de las propuestas que asumiría en caso de acceder a la Defensoría del Pueblo.

"No son eliminatorias de fútbol"

Desde el inicio, María Galindo mostró su rechazo a las autoridades de Gobierno por su débil labor en defensa de la mujer. Alegó la falta de acciones eficientes del ejecutivo para luchar contra los feminicidas. Entre los más cuestionados, la activista centró buena parte de sus críticas en el Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

"El Defensor del Pueblo no es un concurso de eliminatorias de fútbol. Es un espacio de propuestas", reclamó Galindo. Entre sus pedidos, planteó que la gente pueda ser quien elija al Defensor del Pueblo donde "mucha gente me apoya".

Pero la realidad es que "elige la Asamblea Legislativa Plurinacional y yo no puedo pedir el voto a una Asamblea que no respeto porque no respetan a la población boliviana", aseveró Galindo.

Sobre las propuestas enumeradas por la polémica activista destacan "la eliminación de los códigos de contravención policial que vienen desde la dictadura de Banzer" y violan los derechos civiles. Abogó por el derecho a la información ante el uso abusivo de "la pauta estatal de publicidad que funciona como censura hacia los medios".

El aborto no punible, la supresión de información sobre el estado civil o la ocupación en el carné de identidad, y la eliminación de la central de riesgo porque "supone una sentencia de muerte económica de las personas" componen parte de sus propuestas.

