MAS amenaza con derivar a la comisión de ética a asambleístas opositores que viajaron a EE.UU.

El viaje de 11 asambleístas de oposición a Estados Unidos ha provocado la molestia en la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los oficialistas han manifestado en diversas oportunidades su disconformidad con la delegación y amenazan con abrir un proceso en la comisión de ética.



Este lunes por la mañana se ha sumado a las criticas el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani. Dijo que el viaje de los legisladores de oposición no fue autorizado por la directiva y, por lo tanto, fue a título personal y partidario.

“Primero, no hubo ninguna solicitud ante la Presidencia para la consideración de su viaje; segundo, no se tiene una invitación, no sabemos si han sido invitados desde el exterior para su viaje, entonces no tiene una autorización desde la directiva de la Cámara de Diputados”, expresó a los periodistas.

Asambleístas de Comunidad Ciudadana y de Creemos viajaron a Estados Unidos para reunirse con diversos organismos internacionales y mostrar la realidad política que se vive en el país.

En el país del norte denunciaron la persecución a exautoridades mediante procesos judiciales que incumplen las garantías procesales.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, califica estas amenazas como parte del “accionar habitual del MAS, que solo busca amedrentar”.

Nayar cuestiona la actitud de los oficialistas y les pide que expliquen en qué parte se dispone que “no podemos viajar”.

“Si quieren investigar algo, que investiguen. No incumplimos ninguna disposición”, afirma la representante de CC. Asegura que el viaje fue costeado con recursos personales y no se recurrió, en ningún momento, a dineros del Estado.

Además, Nayar explica que habilitaron a los representantes suplentes para que puedan asistir a las sesiones de la Asamblea Legislativa y continuar con las labores cotidianas de la Cámara.

La también diputada opositora, María René Álvarez (Creemos), se ampara en la “libertad de trasladarnos, somos legisladores y estamos haciendo conocer a la comunidad internacional lo que ocurre en nuestro país”.

Para Álvarez, el comportamiento del MAS no es sorpresivo. “Han demostrado ser unos falsos democráticos”, asegura y califica la advertencia de Mamani como “una muestra más del totalitarismo que quieren implantar”.

La diputada de Creemos señala que el viaje de la delegación opositora ha sido público y no se han escondido en ningún momento. Han relatado las diversas reuniones mantenidas con las instituciones internacionales como un ejercicio de trasparencia y responsabilidad, como corresponde a su rol de representantes.

El titular de Diputados observa el proceder de los opositores, ya que para cualquier salida del país se debe cumplir con procedimientos legislativos y contar con una autorización, más tratándose de autoridades electas.

Mamani aclaró que no se critica a los opositores por los gastos que hubieran hecho, sino que "se trata de la representación que hacen. Somos representantes electos, así que nos debemos al pueblo boliviano. En ese sentido debemos hacer cualquier representación como corresponde, con los mecanismos que tenemos como Cámara de Diputados”, precisó.

Finalmente, adelantó que, de acuerdo al informe que será elaborado por la directiva camaral, se determinará si corresponde algún proceso y, de ser así, los parlamentarios viajeros serán derivados a la Comisión de Ética.

La delegación que viajó a EE.UU. para informar sobre la situación que vive el país brindará este martes una conferencia de prensa, para explicar los logros obtenidos.

Además, Nayar adelanta que también presentarán una denuncia penal por falsedad material e ideológica contra los asambleístas del MAS que alteraron una fotografía para acusar a los opositores.

