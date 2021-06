Mesa califica de "hostigamiento" a la posición de la Fiscalía sobre su posible comparecencia

Escucha esta nota aquí

El Secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, adelantó que la institución está analizando la condición en la que comparecerá los próximos días Carlos Mesa. La respuesta del expresidente no se ha hecho esperar y ha recurrido a su cuenta de Twitter para denunciar el hostigamiento por parte de la justicia.

"La amenaza directa de Edwin Quispe a nombre de la Fiscalía, en mi contra, muestra la decisión del MAS de continuar la persecución política usando la mentira del golpe de Estado", publicó el excandidato y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. Responde de esta manera a las declaraciones emitidas este mismo martes por el Secretario General de la Fiscalía.

Quispe se refirió a la negativa del expresidente en su última comparecencia, en calidad de testigo, ante el Ministerio Público. "Ya nos ha mostrado que no va a colaborar con la justicia", señaló y calificó de "irresponsabilidad como ciudadano" a esta actitud.

Por su parte, Mesa insiste en la actitud del MAS que "cambia su relato embustero por la intimidación y el hostigamiento de los fiscales". El expresidente acudió ante el Ministerio Público el pasado 17 de junio y se abstuvo de declarar en la causa iniciada por la exdiputada Lidia Patty.

La amenaza directa de Edwin Quispe a nombre de la Fiscalía, en mi contra, muestra la decisión del MAS de continuar la persecución política usando la mentira del golpe de Estado. Cambian su relato embustero por la intimidación y el hostigamiento de los fiscales. #NoTenemosMiedo pic.twitter.com/M99Vow0Kad— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) June 29, 2021

​​"No me cabe la menor duda de que se usará cualquier declaración testifical, incluida la mía, por eso no he declarado, para manipular e inventar 'autoincriminaciones", expresó Mesa a la salida de la Fiscalía ​​​

El Ministerio Público convocará nuevamente al expresidente aunque todavía no se aclara bajo qué figura jurídica. La comisión de fiscales analiza en qué condición comparecerá la exautoridad toda vez que en su primera presencia se abstuvo de declarar y "no aportó nada en la investigación", indicó el secretario general de la Fiscalía.

Respecto a una posible citación al también expresidente Evo Morales, Quispe desvió la pregunta y manifestó que en esta primera fase de la investigación están siendo citadas las personas que participaron en los hechos del supuesto golpe de Estado.

La Fiscalía tiene previsto convocar a 32 personas de manera progresiva para que presten su declaración informativa. “Nosotros no vamos a convocar a nadie con quien no tengamos evidencia material e indicios de que tenga algún tipo de participación en lo que significa el caso golpe de Estado”, sostuvo Quispe.





