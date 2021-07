Mujer venezolana de 72 años fallece en Colchane cuando pretendía cruzar a territorio chileno

Escucha esta nota aquí

Por: Rodrigo Martínez, desde Colchane



Una mujer venezolana identificada como Edda Margarita Marín Villalobos de 72 años, murió cerca de las 21:30 horas en el sector de Pampa Toldo en la comuna de Colchane.



Según relató la directora de salud de Colchane Yolanda Flores, la mujer estaba acompañada de su yerno y un conocido de la familia. "El familiar nos dijo que trasladaban a su suegra desde Venezuela para ver si podían tratar un problema de arritmias cardiacas y una hernia abdominal que sufría, ya que en su país no se podía. El médico de Colchane Luis Fromentin certificó que se encontraba sin signos vitales y su cuerpo ahora es resguardado por efectivos militares a la frontera a la espera de personal forense desde Iquique", informó Flores.



El nombre de Margarita Villalobos se suma como la novena migrante que ha perdido la vida en la frontera intentando llegar a Chile de manera irregular.



Para el alcalde de Colchane Javier García Choque, es importante que los migrantes no traten de cruzar por los pasos fronterizos andinos, "A la hora de su fallecimiento el termómetro marcaba los -7 grados centígrados, las condiciones climáticas son muy extremas en el invierno. Lamentamos la muerte de esta mujer que buscaba mejorar su salud y reiteramos el llamado a los gobiernos a trabajar para detener está migración que está costando muchas vidas".



La autoridad acusó que estás últimas semanas ha aumentado el ingreso de migrantes a la comuna, quienes no vienen provistos del abrigo necesario para el clima alto-andino que supera los 4 mil M.S.N.M.



Los problemas en la frontera de Chile se incrementen ante la imposibilidad de ingresar al país para cientos de camiones que se mantienen varados, a pesar de las bajas temperaturas. Autoridades del vecino país han exigido la presentación de pruebas PCR para ingresar.





