“No me voy a dejar”: Amparo Carvajal alista lucha legal para recuperar representación del NIT de la APDHB

La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDDHHB), Amparo Carvajal, no se doblega. El sábado denunció un nuevo intento por reemplazarla al frente de la institución. Este domingo, anticipa acciones judiciales para recuperar la representación ante Impuestos Nacionales y poder administrar el NIT de esta institución defensora de los derechos humanos.

"No me voy a dejar", explica a EL DEBER mediante una conversación telefónica. Por el momento, prefiere resguardar las acciones que emprenderá alegando el viejo adagio y se limita a responder que "guerra anunciada no mata soldado". Aunque asegura que iniciará, desde el lunes, la lucha por recuperar el NIT.