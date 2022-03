Senador Rodrigo Paz observa contradicciones en el oficialismo que pondrían en riesgo la realización del Censo

Escucha esta nota aquí

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) por Tarija, Rodrigo Paz, duda sobre la realización del Censo de Población y Vivienda dentro de los plazos dispuestos en un decreto supremo. El presidente Luis Arce contempló la realización del censo para noviembre de 2022.

El legislador argumenta que se desconoce las labores de preparación, información, transparencia y un cronograma de actividades para llevar a cabo dicho proceso.



“No se puede realizar un Censo de la noche a la mañana, requiere de una planificación y una coordinación con tiempo de anticipación, con la creación de los Institutos Departamentales de Estadísticas (IDEs), que en su momento lo propusimos o, en su defecto, por falta de tiempo, con la creación de los comités interinstitucional de seguimiento conformado por gobernaciones, municipios, universidades cámaras regionales, organizaciones sociales y otros para garantizar transparencia, pero dudo que se realice el Censo, al menos este año”, sostuvo Paz.



Señala que el Gobierno está más preocupado en resolver las disputas partidarias al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS). En opinión del asambleísta, las fuertes contradicciones que existe en el partido de Gobierno se anteponen a las necesidades del país.



“El MAS (Movimiento al Socialismo) está lleno de contradicciones en su interior entre partidarios de Luis Arce Catacora y Evo Morales, lo que dificulta llevar a cabo el Censo”, aseguró.



Además cuestionó a los gobiernos departamentales y municipales por no pronunciarse con relación al tema. “Los alcaldes y los gobernadores deben entender que el Censo es de vital importancia para la gente, porque develará las grandes necesidades de las regiones y permitirá definir el futuro pacto fiscal que significará platita para la gente y obras”, afirmó.



Desde CC enviaron una Petición de Informe Escrito (PIE), el 7 de febrero de este año, al Ministerio de Planificación del Desarrollo para conocer las actividades que se tiene previstas de cara al Censo, e informó que hasta el momento no recibieron una respuesta formal.

