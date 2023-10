Jada Pinkett Smith revela proposición inusual de Chris Rock

Según la entrevista realizada por People, Chris Rock se acercó a Jada cuando hubo rumores de un posible divorcio entre ella y Will Smith. La actriz explicó que Rock la contactó pensando que ella y Will estaban separados: "Me llamó y básicamente me dijo: me encantaría invitarte a salir. Y yo le dije: ¿Qué quieres decir?. Él me dijo: Bueno, ¿no se van a divorciar Will y tú?. Yo le dije: No. Chris, esos son solo rumores".