Martín Valverde:“40 años después tengo claro que Dios me salvó y esa es la base de mi canción”

Con 40 años de trayectoria y más de una veintena de discos , Martín Valverde es uno de los cantautores más populares de la música católica. El músico costarricense regresa al país para un concierto en beneficio del Centro de Día San José, del barrio Las

Pampitas. Días antes de su llegada Valverde conversó

con EL DEBER.

_Ha podido seguir una carrera como cantautor tradicional, pero eligió la canción cristiana ¿Por qué?

La respuesta puede ser muy simplista, pero es la correcta.

En términos netamente cristianos todo empieza porque ‘tengo un encuentro personal con Jesucristo’ Mi vida en todas sus áreas, ciertamente la musical incluida, es un antes y un después de eso. Ciertamente el hecho de que en medio de este inicio de vida de Fe no tuviera ningún problema para seguir y realizarme en la música sería el punto de arranque para realizarme como persona y como profesional. Puedo recordar que una de mis más grandes excusas y coartadas para no acercarme a nada que oliera ligeramente a Dios (no se diga Iglesia, o grupos) era la música.

Después de 40 años lo que me queda claro es que Dios no

me contrató, Dios me salvó y esa es la base de mi canción.

_¿Qué de bueno y malo le ha dejado la música?

Si fuera por sí sola, sería muy limitada su bondad. Decía Tagore que “aquel que trabaja en lo que no ama es un desempleado”. Y yo amo ser comunicador con la música. Eso me ha prevenido de virus que acompañan la música, y que siempre están presentes,

como la fama, la competencia, la comparación. Puede que alguna vez me haya infectado, pero la vacuna de Dios previene y cura.

_ ¿Componer canciones cristianas implica un proceso distinto al de otro tipo de música?

En lo básico no. Soy un fan de Joan Manuel Serrat, y él dice (cuando le preguntan sobre su canción: No hago otra cosa que pensar en ti. Que él no cree en la inspiración, sino en la disciplina de inspirarse y enfrentarse con las musas. Hay áreas específicas de aplicación y de inspiración como la oración, el silencio (sí, el silencio es un aliado a la hora de componer). Y poco a poco se va madurando para estar cierto de lo que se compone, complicado o simple según el punto de vista.

_ ¿Qué temas lo inspiran en la actualidad para componer?

Mi tema de inicio, principal y de planta es Jesús. Lo que vivo con él, lo que aprendo de él, lo que leo y comparto con él se hace canción las más de las veces. Pero, recordando aquellos tiempos de catecismo, a la famosa pregunta de ¿en dónde está Dios?, y a la que respondíamos: ¡En todas partes!. Eso no ha cambiado: cuando digo Jesús, es porque lo logro descubrir en mil diferentes situaciones, en donde Él entiende lo que pasamos pero nos levanta y nos pide tomar la camilla, para no dejar lo aprendido en otra parte. Esto es: búsqueda, dignidad, justicia, amistad, fe, divinidad, alegría, más lo que se acumule en la semana, todo eso es inspiración



_ ¿Qué cree que nos enseñó la pandemia ? ¿Le inspiró algún tema?

Sí, cómo no. El hecho de que tú me preguntes y yo te conteste en esta entrevista ya nos hace sobrevivientes, y eso no es poca cosa,

pues no fueron pocos los que se fueron por esto. (Solo en México pasa del medio millón de personas). Y en algunos casos gente muy querida. En su momento me preguntaban qué haría después de la pandemia. Y en su momento respondía lo que había que hacer en medio de la pandemia. En medio de aquello canté de la esperanza, hoy ese tema permanece y se fortalece.

_¿Qué recuerdos tiene de Bolivia?

Es un país con grandes amigos y cómplices en la Fe. Soy testigo de personas buenas que quieren y buscan lo mejor para su país. Puedo decirte que en mi memoria cerebral y en especial en la emocional está el recuerdo de conciertos maravillosamente intensos, en donde la música termina siendo un pretexto para convivir, para expresar y para tomar fuerzas. Bolivia siempre nos ha dado mucho cariño, y amor con amor se paga, aunque lo hagamos en forma de canción y plática.