Carta al director

En la nota de su medio de fecha 13.02.2020 (https://eldeber.com.bo/pais/emiten-orden-de-aprehension-contra-lorgia-fuentes-considerada-amiga-intima-del-exministro-romero_166593) indican que “La Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Lorgia Fuentes, considerada “amiga íntima” del exministro Carlos Romero”.

En otra nota de fecha 14.02.2020 (https://eldeber.com.bo/pais/cae-lorgia-la-mujer-vinculada-al-exministro-romero-y-a-la-empresa-china-camc_166699) indican que “El fiscal señaló que está en fase de investigación la presunta relación que tendría la sindicada con empresas, entre ellas CAMC, de la que se habría beneficiado con varios contratos gracias a la cercanía que habría tenido con exautoridades del anterior Gobierno. Se sospecha que la mujer tendría vínculos con el exministro Romero, de quien sería una supuesta "amiga íntima".

En otra fecha, 02.10.2020 (https://eldeber.com.bo/pais/el-periodista-entrambasaguas-contraataca-y-acusa-a-senador-del-mas-de-estafa_203001) indican que “Entrambasaguas también reveló que en el caso de Lorgia Fuentes, a quien denunció en febrero de este año, ya guarda detención domiciliaria en la zona Sur y que, en ese caso, la fiscalía descubrió dineros guardados en paraísos fiscales en Panamá a nombre de esa persona”.

Afirmaciones que faltan a la verdad y se constituyen en calumnia contra mi persona, toda vez que durante un año de investigación penal a cargo de Iván Rojas, el gobierno transitorio no logró demostrar ni montar: 1) Vínculos con la empresa china CAMCE, ni por otras tres por las cuales se me investigó sin tener una hipótesis clara del delito. 2) Vínculos, sean de trabajo, amistad “amor”, parentesco ni vecindad, ni siquiera de conocidos con el sr. Carlos Romero; 3) no existe dentro del cuaderno de investigación NI UNA SOLA MENCIÓN SOBRE LOS PARAÍSOS FISCALES Y DINERO GUARDADOS EN PANAMÁ AMI NOMBRE. En septiembre de 2021 se emitió una resolución de sobreseimiento a favor de mi persona y mi esposo (también procesado dentro del caso) por no contar con pruebas ni siquiera indicios del delitos.

Por lo que solicito el derecho a la réplica y rectificación queme corresponden en virtud de la CPE.

Lorgia Fuentes