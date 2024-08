Carta al director

La Paz, 21 de agosto de 2024







Señor

Pedro Rivero Jordan

DIRECTOR PERIÓDICO “EL DEBER”

Centro Empresarial Equipetrol, 1er. Piso

Celular 77306041

Santa Cruz de la Sierra



REF.: Nota de Prensa Publicada el 21 de agosto de 2024

Señor director:

Me refiero a su publicación titulada “Detectan perjuicio por Bs1.200 millones en mercado de valores”, misma que fue publicada en su medio de comunicación el 21 de agosto de 2024.

Al respecto, es pertinente aclarar algunos aspectos señalados en la citada nota de prensa que no reflejan la realidad objetiva del mercado de valores nacional:

• Es importante señalar que los Bs1.200 millones a los que hace referencia la publicación, corresponden al monto total negociado en operaciones de reporto por Sudaval Agencia de Bolsa S.A. e iBolsa Agencia de Bolsa S.A., y no así a un perjuicio como señala el titular de la publicación.



En ese sentido, es necesario aclarar que: “Una operación de reporto se define como Operación bursátil por la cual el Reportador compra valores, a un determinado Precio, al Reportado, con el compromiso y obligación de revenderle dichos valores en un plazo convenido, contra el reembolso del Precio original más un Premio…”. Ambas agencias de bolsa (Reportados) incumplieron su obligación de recomprar los valores objeto de las operaciones de reportos.



Sin embargo, de acuerdo a normativa vigente, como alternativa de solución ante este incumplimiento, los Reportadores optaron por “consolidarse como propietarios definitivos de los valores objeto de las operaciones de Reporto, situación que permite demostrar que no existió un perjuicio por el monto total negociado en reportos.



• Mediante Resoluciones ASFI 011/2024 y ASFI 033/2024 de 3 y 10 de enero de 2024, respectivamente, esta Autoridad de Supervisión determinó la cancelación en el Registro del Mercado de Valores de ASFI de Sudaval Agencia de Bolsa S.A. e iBolsa Agencia de Bolsa S.A. considerando que, entre otras infracciones, incumplieron operaciones de reporto.



Ambas agencias de bolsa presentaron Recursos de Revocatoria ante las Resoluciones emitidas por ASFI en la que señalan nuevos alegatos, que fueron considerados para modificar la modulación de la sanción impuesta y que se detallan a continuación:



 Elementos probatorios que demuestran que exigieron el pago de las operaciones a sus clientes.

 Renovaciones de operaciones de reporto que fueron consensuadas y no unilaterales.

 Consolidaciones de los valores que fueron realizadas sin oposición de sus contrapartes.