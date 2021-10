De Guido Vildozo Calderón

Escucha esta nota aquí

Señor director:

En el editorial del día domingo 10 de octubre del año en curso titulado “Democracia en retroceso, en el segundo párrafo más propiamente, se hace alusión a las imágenes de octubre de 1982 que mostraban a un eufórico pueblo que salía a las calles y plazas a festejar la derrota de la última dictadura militar”; me detengo aquí, para hacer notar la equivocación del periódico El Deber, en razón que este último régimen militar en un periodo defacto triunfó en la misión asignada por las Fuerzas Armadas de la Nación: Democratizó el país, devolvió a los poderes Estado a las autoridades elegidas en el poder legislativo activadas por este último Gobierno. Las mismas que con mucha dignidad, solemnidad ante cuatro Presidentes Sudamericanos y cincuenta y cuatro delegaciones internacionales, debidamente designadas para este efecto, que fueron testigos presenciales del trascendental suceso de transición de un régimen defacto a un Gobierno constitucional; mostrando al mundo entero un ejemplo de desprendimiento único en la historia de Bolivia e inédito para el orbe que observaba este evento porque así se había manifestado en el acto de asunción del Dr. Belisario Betancour al nuevo Gobierno de Colombia y a la vez se cumplió la palabra vertida en la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada a inicios de Octubre de aquel año.

Es una equivocación periodística tratar de desmerecer este acto histórico para el país que ustedes mismos la reconocen como “fecha memorable en el calendario nacional”.

Que corta la imaginación del señor redactor editorialista que de manera peyorativa se refiere al 10 de Octubre de 1982, mostrando a la ciudadanía nacional el poco valor de la fecha del calendario quitando el realce de esta única fecha histórica de Bolivia que no requirió utilizar fuerza, causa de dolor en las familias llorando por sus fallecidos o exiliados de este último régimen militar. Actos y hechos que no sucedieron en este último régimen administrativo de Gobierno.

En el mensaje presidencial del 6 de Agosto de 1982 se dictó un párrafo separando al último Gobierno militar de los Gobiernos militares anteriores para no llevar como lastre los desaciertos y hechos de fuerza ocurridos en el manejo administrativo del país; y precisamente para no tener que afrontar las consecuencias de mal Gobierno ni de acusaciones no cometidas.

Basta recordar Señor redactor de la editorial, las palabras que pronunció el Dr. Hernán Siles Suazo, que desde los balcones del Palacio de Gobierno dijo a la multitud reunida: “No sean injustos con Vildozo”.

La designación del General Guido Vildozo Calderón obedece a una resolución institucional, fue un pronunciamiento unánime de las tres fuerzas que componen la institución Armada quien recibió una misión: “Democratizar el país”; se le concedió el plazo de un año y en noventa días de gobierno, se encontró las condiciones adecuadas para cumplir exitosamente esa responsabilidad. Sin derramar una sola gota de sangre y sin afectar el erario del Tesoro General de la Nación se replegó con todo honor y dignidad a las Fuerzas Armadas de la Nación de las funciones de Gobierno.

Señor Director, mi persona no busca fama, dinero, ni gloria alguna, pero me embarga la inquietud de que el desprendimiento de este ex gobernante, del grupo sacrificado de civiles y militares; que no merecen el descrédito de la primera parte del editorial del periódico El Deber que tiene una reconocida difusión nacional. No pueden desmerecer la verdad histórica de los hechos del 10 de Octubre de 1982.

Sin otro particular, agradezco su fina atención a la lectura de esta reflexión y solicito con la mayor deferencia a su persona se enmiende los errores señalados en justicia y en honor a la verdad. Con este motivo saludo a usted con toda atención y respecto.