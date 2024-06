¿Cuándo vuelven el frío y los días de lluvia?

Estas condiciones meteorológicas, caracterizadas por intensas ráfagas de viento y variaciones térmicas, no solo impactan el día a día de los habitantes, sino que también agravan la ya crítica situación de la producción de trigo, afectada por decisiones de mercado y la falta de recursos esenciales como el combustible, según lo explica Alpire.



La decisión de Emapa de fijar el precio por tonelada de trigo en $us 347, inferior a los $us 415 del 2023, se presenta en un contexto desfavorable en el mercado internacional, marcado por las heladas que han afectado a Rusia, Estados Unidos y Ucrania, grandes productores mundiales. Además, las catástrofes hídricas en el sur de Brasil, responsable del 50% de la producción de trigo de ese país, agravan la situación.



La proyección inicial de siembra en esta campaña de invierno se ha reducido de 130 mil a 101 mil hectáreas, reflejando la medida adoptada por Emapa en abril. La falta de humedad en el suelo y la escasez de combustibles, especialmente diésel, han impedido alcanzar la siembra proyectada. Santa Cruz, que produce el 75% del trigo del país, enfrentará un rendimiento de entre 1 a 1.2 toneladas por hectárea debido al estrés hídrico, narra Alpire en su informe semanal.



