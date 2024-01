Abren investigación disciplinaria por la entrega de comida en bolsas nylon a policías en un punto de bloqueo

Luego de que policías enviados a los puntos de bloqueo, denunciaran que recibieron comida en bolsas nylon , sin cubiertos ni platos, mediante un comunicado el Comando departamental de la Policía de Cochabamba, anunció que se abrió una investigación disciplinaria, ya que -supuestamente- no se instruyó entregar el alimento en esas condiciones a los oficiales en servicio.

"En fecha 29 de enero del 2024, este Comando asume conocimiento de una publicación, que hace mención a una fotografía donde se observa alimentos a ser distribuidos a los servidores policiales de servicio en el punto de bloqueo en Cruce de Paracaya , citando que estos se habrían negado a recibir su almuerzo, porque se encontraba en bolsas plásticas y no en platos desechables, cubiertos y vasos. (...) Se ha dispuesto la apertura de una investigación disciplinaria para determinar responsabilidades en la transgresión de las disposiciones emitidas", informó la Policía de Cochabamba mediante un comunicado oficial publicado en sus redes sociales.

Argumentaron que recibieron los informes verbales y escritos del Comando Regional de Sacaba, donde aseguran que no existió disposición superior alguna para la distribución de los alimentos en bolsas nylon al personal encargado para esta tarea. Empero, señalaron que, desde el inicio del conflicto (bloqueos desde el lunes 22 de enero) se entregó el alimento y no hubo reclamo alguno.

"Breve detalle: dando cumplimiento a la orden emanada por el despachador de radio patrulla 110 Sacaba, me dirigí a la localidad de Punata, Cruce Paracaya, con el almuerzo para los policías que se encuentran de servicio. En el lugar, los mismos no quisieron recoger dicho almuerzo, porque se encontraba en una bolsa y no así en platos desechables, tampoco (había) vasos para que se puedan servir dichos alimentos”, se lee en el reporte al que tuvo acceso este medio.