Agricultores arrojan a la carretera su producción de tomate, afectados por los bloqueos

En medio del bloqueo que ejecutan afines a Evo Morales en el Valle Alto de Cochabamba, grandes cantidades de tomate fueron arrojadas a la carretera tras arruinarse por no llegar a tiempo a los mercados de la ciudad.



Un camión repleto de tomates se vio imposibilitado de ingresar a Cochabamba debido a los bloqueos, lo que obligó a los agricultores a desechar su carga en la carretera de Mizque, según reportó este miércoles RTP en redes sociales, acompañando su informe con un video del incidente.



La situación se repitió días antes en el municipio de Chimoré, donde bananeros, frustrados por no poder comercializar su cosecha, protestaron arrojando su producción en la carretera. El Sindicato Senda “B” Nueva Canaán lamentó pérdidas de hasta $us 5,5 millones por la imposibilidad de exportar plátano a Argentina, y advirtió que los bloqueos podrían afectar los envíos a Uruguay y Chile, poniendo en riesgo el comercio exterior del sector.