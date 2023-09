Arce: "Estamos dispuestos a someternos a la crítica y al juicio, no hay que tenerle miedo al pueblo"

“Hermanos y hermanas, todo lo que yo he informado al pueblo cochabambino es lo que venimos haciendo, las autoridades podemos decir lo que fuere, pero el único que nos va a juzgar verdaderamente y con su vivencia, si decimos la verdad o no, quién miente o no, es el pueblo boliviano y ese es el caso del pueblo cochabambino”, dijo Arce en un largo discurso de más de una hora, en el que detalló la gestión gubernamental en beneficio de esa región del país.