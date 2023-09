Atracador armado ingresa a un bufete de abogados y frente a un niño despoja de $us 15.000 a una librecambista

El delincuente armado irrumpió la oficina de abogados donde se encontraba la librecambista y su hijo menor de edad sentados en el sofá, cuando de pronto escucharon las palabras del antisocial: "Está el niño, no lo quiero matar", advertía el sujeto.

La mujer víctima del robo no entendía lo que estaba por pasar, hasta que el ladrón le pidió al niño quedarse quieto y que el asunto era con su madre. "Aquí, quédate quieto, es con tu mamá", expresaba el atracador, mientras que la mujer insistía que no tenía dinero y que no había ido al banco; sin embargo, el pequeño al ver que el antisocial cada vez presionaba a su madre y exhibía el arma de fuego terminó señalando que la cartera de su madre estaba en un sillón.