Cochabamba: dos delincuentes armados atracan a una librecambista y se llevan Bs 13 mil

El ladrón hizo un disparo de arma de fuego en el suelo, a fin de evitar que ayuden a la víctima. Los antisociales fueron descritos como sujetos de contextura delgada, pero no lograron verles sus rostros ya que estaban encapuchados. "La señora forcejeó con el ladrón que estaba con una pistola. Nosotros dimos paso atrás porque por ahí le disparaba. Forcejearon bastante y luego se subió a la moto y se fue con el otro encapuchado", relató uno de los testigos.

"Corrimos con sillas para tratar de asustarlos, pero no pudimos hacer nada. Más bien no hubo daño humano", señaló otro testigo.