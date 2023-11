Confirman el primer caso atípico de rabia humana en Cochabamba

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba confirmó este lunes, 13 de noviembre, el primer caso de rabia humana registrado en lo que va del año en esta región del país.



"Hemos recibido hace instantes la confirmación de un caso de rabia humana, que se había sospechado en el último periodo, (es decir) en los últimos 14 días, principalmente", dijo Rubén Castillo, jefe de Epidemiología del Sedes.



La persona afectada por esta enfermedad es una adolescente de 15 años y según el funcionario es un caso "atípico".



"Este caso no ha sido uno de los típicos, tampoco ha presentado un comportamiento de otros casos y no tenemos un nexo epidemiológico claro", señaló.



Explicó que en un comienzo la adolescente "ha tenido simplemente un aumento de dolor en una de sus extremidades inferiores" y por ello fue atendida solo con un cuadro de origen pélvico.



Es decir, "nada relacionado con rabia, posteriormente el cuadro se fue intensificando. Los anteriores casos, desde el inicio de los síntomas, no han sobrevivido los 10 días, pero este caso ya está con 14 días y todavía permanece internada", indicó.



La paciente actualmente se encuentra internada en un hospital de tercer nivel en una situación crítica recibiendo atención médica integral.