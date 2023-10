Congreso del MAS en Lauca Ñ: 'Evistas' no suspenderán el congreso porque no fueron notificados

El equipo legal del Movimiento Al Socialismo (MAS) se manifestó en torno al recurso de amparo que busca la suspensión del congreso que se desarrolla en Lauca Ñ (Cochabamba), desde el martes . Observan que no fueron notificados oficialmente; además, indican sobre supuestas irregularidades en la presentación de la denuncia y sostienen que la medida pretende suspender la convocatoria al congreso, pero no habla de su realización.

Los abogados remarcaron que el congreso del MAS se desarrolla no solo con legalidad sino también con legitimidad.

“Queremos pedirle al pueblo boliviano, especialmente a nuestra militancia, no dejarse desinformar; la legalidad y constitucionalidad del congreso del MAS no está en discusión, no corre peligro”, puntualizó el exministro Carlos Romero.