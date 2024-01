Coronel Terán por el caso del millón: "No soy dueño de la plata, yo hice la investigación y di parte al coronel Monasterio"

El nombre del coronel Erick Yerko Terán Mendoza fue señalado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como uno de los presuntos implicados en el caso denominado 'Millón de dólares'. Es más, investigan qué grado de participación tiene este uniformado en el caso, ya que aseguran que el dinero que fue robado en un operativo por efectivos de Tránsito, en Santa Cruz, provendría del Trópico de Cochabamba, lugar de donde es el coronel Terán.

La mañana de este viernes, tras las últimas informaciones que brindaron las autoridades y difundieron los medios de prensa, el jefe policial aludido, coronel Yerko Terán, se defendió ante las cámaras de los medios de prensa de Cochabamba y aseguró que él no es dueño del dinero. Dijo que un hombre lo llamó, se identificó como el 'doctor Gutiérrez' y le pidió ayuda porque a su hijo y a su sobrino, de 18 años, policías de Tránsito le habían robado 1 millón de dólares en Santa Cruz.

"Me quieren acusar de ser el dueño de la plata; yo he hecho la investigación, he ido a dar parte al coronel Monasterio (Erlan, subdirector de Tránsito en Santa Cruz)", dijo el coronel Terán, en su defensa.

Asegura que tiene pruebas, como audios, videos y fotografías, y que incluso existen imágenes de cámaras de seguridad del momento en que se reunió con el 'doctor Gutiérrez' en el surtidor Dávila.

Según Terán, tras recibir la llamada del 'doctor Gutiérrez' creyó que se trataba de la broma de un amigo que quería verlo, y tras su primer encuentro en el surtidor Dávila, el "doctor Gutiérrez le aseguró que ya había denunciado el robo en Tránsito, pero que nadie le creyó.

"El sábado (13 de enero) recibo una llamada anónima y me dicen: 'He conseguido su teléfono, soy el doctor Gutiérrez, ayer (por viernes, 12 de enero) unos policías le han robado un millón de dólares a mis hijos en mi vagoneta'. Yo me he reído, pensé que se trataba de la broma de un amigo que quería verme. Le digo: 'Estoy en el surtidor Dávila' y él llega al lugar, me dice que no me conocía, pero que consiguió mi número", explicó el policía.

Dijo que el doctor Gutiérrez lucía consternado y pálido, e insistía en que no se trataba de una broma, y que su hijo y su sobrino eran los que tenían el dinero en su vehículo, pero que unos policías se habían llevado el millón de dólares.

"Yo le dije que fuéramos a denunciar, no le dije que quería ir a pedir la plata, porque tampoco le creía, creí que era algo fantasioso, pero él me dijo que ya había ido a denunciar. Entonces, como policía le dije: '¿De dónde viene esa plata?', y él me dijo que era cambista", añade.

Explicó que junto con el doctor Gutiérrez, se trasladó a las oficinas de Tránsito, donde se reunió con el subdirector, coronel Erlan Monasterio. Contó que allí supo que ya habían identificado a los policías involucrados en el robo, incluso al supuesto dueño del dinero y a los dos jóvenes que estaban en el vehículo con el dinero. Comentó que en presencia del coronel Monasterio se discutió el tema, y que ninguno pasó a ser investigado.

"Hay un video de ese encuentro entre los jóvenes, policías que robaron la plata y el coronel Monasterio, fue en el casino de Tránsito de Santa Cruz: también hay fotografías de esa reunión, donde el coronel tenía prácticamente en sus manos al dueño de la plata, a los que estaban manejando la vagoneta y a los policías que se llevaron la plata. En ese momento debió aprehenderlos, pero no lo hizo. Yo con dolor y pena digo que, si se hubieran cumplido los deberes, nada de todas estas hipótesis tan inconclusas estarían ocurriendo", manifestó Terán.

Terán y el doctor Gutiérrez empezaron a investigar el caso, accedieron a imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el recorrido del vehículo, no solo en el lugar donde fue interceptado por los uniformados, sino también hacia dónde se fueron los policías con el millón de dólares.

El dueño del dinero le habría hecho conocer que ninguno de sus abogados quería sentar la denuncia de manera formal, por lo que él le sugiere contactar a unos abogados conocidos y fue así que estos juristas se presentan en Tránsito con un memorial.

Con la investigación iniciada y con las pruebas colectadas, Terán retorna a Cochabamba y allí se entera que los abogados que estaban presentando el memorial habían sido aprehendidos.

Asegura que él y los abogados conocidos son inocentes, por lo que esperará que sea citado para dar su versión, pues tiene pruebas (videos y testigos) que confirman su versión. Además, asegura que en todo momento se identificó con su nombre y cargo, y que todo fue de conocimiento del subdirector de la Unidad de Tránsito.

Actualmente, el coronel Terán fue arrestado por cinco días, orden que emitió el comando departamental de Cochabamba.