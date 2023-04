El rechazo a la coca pasó factura a comunidades del Tipnis que sufren carencias en servicios básicos e ítems

En la comunidad San Miguelito, al sur del Territorio Indígena Parque Naciones Isiboro Sécure (Tipnis), hacen fuerza para que los cocales no ingresen a su área: las plantaciones están al frente del poblado a solo cinco kilómetros. La coca sobrepasó la línea roja de la reserva natural y el denominado Polígono 7 -al sur de la reserva- se convirtió en sindicatos cocaleros con presencia de indígenas. Ese rechazo a los cocales también generó que esa comunidad, y otras más, sean desatendidas por el municipio de Villa Tunari, que está en el trópico cochabambino.

Eleuterio Semo es dirigente de la comunidad San Miguelito, que está al sur del Tipnis. La autoridad indígena expresó a este medio su preocupación por el crecimiento de cultivos de coca en el sur del Tipnis. Semo detalló que las plantaciones ya están en las comunidades de Puerto Sucre, Puerto Liberación, Ismael Montes y Puerto Zudáñez. El dirigente explicó que ese rechazo a las plantaciones de coca les pasó factura: no son atendidos ni por el Gobierno central ni por el municipio de Villa Tunari.

“En el Polígono 7 hay comunidades indígenas y están mezclados con colonos. En esa parte se han reconocido los cultivos de coca y acá en nuestras comunidades no se permite la coca. Por no aceptar las plantaciones de coca nos han cortado todo, el municipio de Villa Tunari nos cortó todo. La coca está acá al frente, ya están en sindicatos, están a cinco kilómetros de nuestra comunidad (San Miguelito)”, afirmó Semo.

La autoridad indígena detalló que la escuela no tiene funcionamiento permanente y que no hay atención en salud. Incluso dijo que los servicios básicos son un sueño para la comunidad San Miguelito, pero que será muy difícil de cumplirlos porque no aceptan las plantaciones de coca.