Empieza el congreso del MAS en Lauca Ñ con gritos de "¡Evo, no estás solo!"

Por su parte, Céspedes señaló: “La historia no se va a olvidar (de) quiénes fuimos los leales y quiénes son los traidores; los traidores, con seguridad, no van a estar acá; los que no son masistas no van a estar acá; los ministros vendidos no van a estar acá; los dirigentes vendidos y prebendalistas no van a estar acá”.