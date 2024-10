En Cochabamba, un hombre mata a su ex mujer

La Policía confirmó que las cuatro denuncias en contra de José Gómez son de diferentes víctimas. "Los policías no hacen nada. Cuando uno va a denunciar parece que dicen: 'quiero verte golpeada o muerta'; no hacen nada. Yo fui a denunciar con mi hermana, pero me han botado del lugar", denunciaba ante los medios de prensa una de las hermanas de la fallecida.