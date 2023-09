En Villa Tunari destruyen dos laboratorios que producían 160 kilos de clorhidrato de cocaína por día

Algunos de los elementos secuestrados en los laboratorios fueron insignias y nombres como 'Gabel' e 'Italia', con los que sellaban la droga que producían. "No es sencillo llegar a esas instalaciones, gracias a las capacidades adquiridas, la Felcn puede estar días y semanas trabajando hasta dar con su objetivo que es encontrar estos laboratorios", señaló Del Castillo.