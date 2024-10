Evistas responsabilizan a la Resistencia Juvenil Cochala por los destrozos del viernes

"Maestros, fabriles, albañiles, los mismos militares, el poder adquisitivo de nuestra economía se está cayendo. Nuestra economía va a caer. No va a alcanzar para nada. Esta lucha va a continuar. No vamos a retroceder ahora", comenzó indicando Dieter Mendoza, dirigente del sector.



Para Mendoza, en lugar de mandar grupos irregulares o movilizando militares de forma ilegal, "por qué el gobierno no se sienta a atender esta reivindicación. Los heridos que tenemos son responsabilidad de este gobierno", advirtió.



Ahora bien, con respecto a los destrozos, el dirigente manifestó "queremos consultar qué fue lo que pasó ayer viernes con las instalaciones de la Federación. Intentaron agredir a los que estaban en la sede sindical del Trópico cochabambino. Pero pese a ello, vamos a seguir. Este gobierno traidor ha mostrado su verdadero rostro ante la opinión pública, está actuando en cogobierno con Manfred Reyes Villa".



Mendoza narró que "el 2007 (el alcalde cochabambino) asesinó a dos compañeros y articuló a un grupo fascista, denominado movimiento juventud cochala, un grupo irregular neofacista. Manfred actúa como ministro de defensa y de Gobierno. Pero el pueblo no retrocederá y continuará en la lucha".