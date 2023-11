"Me dijo que cierre la boca o me iba a matar"; confiesa la abogada que presenció el doble asesinato en Cochabamba

"Me dijo que cierre la boca o me iba a matar", es parte de las declaraciones que dio la abogada ante los medios de prensa, luego de quedar aprehendida.

"Solo era un conocido, la relación que tenía era de abogada-cliente; me contactó para hacer los documentos. Yo no soy su enamorada; sí me ha pretendido; pero no, no estoy con él", aclaró.