Por límites municipales: Delegados de Colomi abandonan diálogo con el Gobierno y anuncian bloqueo de carreteras

La delegación de Colomi abandonó, la noche de este martes, el diálogo propiciado por autoridades del Gobierno sobre un problema de límites con Villa Tunari, en Cochabamba. Ante lo ocurrido, se convocó a la Gobernación de ese departamento a asumir sus atribuciones e intervenir en este conflicto, que amenaza con llegar, a partir de este miércoles, a un bloqueo de la vía Cochabamba-Santa Cruz.



El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz; el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, informaron en conferencia de prensa de los esfuerzos, sin resultados, que hicieron para buscar vías de solución al conflicto.



“Pese a que la solicitud de Colomi establece que no son temas de límites, le hemos demostrado que es así”, explicó Ruiz, respecto a los argumentos de las autoridades de Colomi de que este no es un problema de límites sino de la cartografía censal que –aseguran- excluye del municipio a 52 comunidades y las ubica en otro.



Pobladores de este municipio de Cochabamba anunciaron que, a partir de este miércoles iniciarán un bloqueo de caminos en la vía Cochabamba-Santa Cruz.



“Pese a los intentos que hemos realizado, pese a que no es nuestra competencia, lamentamos muchísimo que la delegación de Colomi se haya levantado de la mesa del diálogo para efectuar su bloqueo de caminos”, cuestionó el viceministro e insistió que los problemas de límites municipales son competencia de las gobernaciones, de acuerdo con ABI.



Arandia convocó a las autoridades y organizaciones involucradas en el conflicto a aportar por el diálogo y evitar perjuicios a la población con medidas de presión como el bloqueo de carreteras.