Reyes Villa anuncia que exigirá el carné de vacunación o prueba PCR negativa para ingresar a la Alcaldía de Cochabamba

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó este jueves que el gobierno municipal mantendrá la exigencia del carné de vacunación contra el Covid-19 o prueba de PCR negativa realizada 48 horas antes a los ciudadanos que deseen ingresar o realizar trámites en la Alcaldía, esto para resguardar la salud de los trabajadores municipales.

A pesar de la decisión de las autoridades nacionales de suspender la exigencia del carné de vacunación, Reyes Villa asume una postura distinta, considerando el aumento de casos positivos en esta cuarta ola de contagios de Covid-19 en el departamento de Cochabamba.

“En todas las dependencias de la Alcaldía, para ingresar a hacer algún trámite, se tiene que hacerlo con el carné de vacunación o prueba PCR de 48 horas antes, porque si no vas a poner en riesgo a la gente que está trabajando acá”, aseguró el alcalde.

La autoridad lamenta que el Ministerio de Salud haya retirado la exigencia del carné de vacunación y afirmó que esto puede influir en la realización de actividades como el Carnaval.

“Yo estaba esperanzado en que podamos llevar adelante el Carnaval, no simplemente por las fiestas, sino por el tema económico, ya que se reactiva la economía. Estaba esperanzado de que el día 26 de enero se iba a obligar a toda la gente a vacunarse, entonces eso nos permitía llevar adelante el Carnaval”, repitió.

Además, considera que el hecho de cortar la obligatoriedad de la vacuna disminuyó la afluencia de personas en los centros de vacunación, y que incluso se está evaluando suspender el punto de la feria Alalay debido a que se atiende a muy pocas personas al día y sería más útil trasladar al personal médicos a los hospitales.

A su vez, expresó que los hospitales del Norte y del Sur colapsaron y que los pacientes que ocupan las unidades de terapia intensiva (UTI) no se vacunaron. Los médicos intensivistas no fueron recontratados por el Gobierno central por lo que contratarán médicos con recursos de emergencia.

"Ayer hemos tenido gente fallecida y la que está necesitando una unidad de terapia intensiva no tiene la vacuna. Tenemos tres personas que están en unidad de terapia intensiva que no tienen la vacuna, porque creen que no les va a pasar nada", concluyó.