Sentencian a 30 años de cárcel al hombre que degolló a su pareja delante de su hijo de seis años en Cochabamba

Elva trabajaba como ayudante de ventas en La Cancha. De condición socioeconómica muy humilde, la vida de Elva estuvo marcada por la violencia de sus parejas. Su primer matrimonio no prosperó, pero tuvo un hijo, quien actualmente tiene 22 años.

Según el registro en el sistema de denuncias, Elva presentó denuncia, pero contra una anterior pareja y la misma no avanzó, tiempo después conoció a José Rolando Gómez Calani, pero la relación era tóxica.

Según la familia de Elva, ella también lo denunció en 2023, pero no consta en el registro, por lo que la familia de la fallecida reclamó ante los medios de prensa que, la Policía no investigó el caso. "Querían verla muerta, ahí está. (...) Hemos denunciado, pero no nos han hecho caso", reclamó una familiar de Elva.